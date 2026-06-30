Gonsalo Ramos novi je fudbaler AC Milana

Dosadašnji fudbaler Paris Sen-Žermena (Paris SG) Gonsalo Ramos potpisao je ugovor sa Milanom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas italijanski klub.

Finansijski detalji nisu saopšteni, a italijanski mediji navode da je Milan za transfer Portugalca izdvojio 74. miliona eura.

Gonsalo Ramoš (25) je igrao za Paris Sen-Žermen od 2023. godine, a prije toga je bio član Benfike. Osvojio je naslov prvaka sa Benfikom u sezoni 2022/2023.

On je prošle sezone za Paris Sen-Žermen odigrao 45 utakmica i postigao je 12 golova. Sa klubom iz Pariza osvojio je 13 trofeja. Kada su u pitanju transferi, Milan je tako srušio rekord koji je 2019. godine postavio dovođenjem Rafaela Leaa iz Lila (Lille) za 49,5 miliona eura.

Gonzalo Ramos je član reprezentacije Portugala, koja se trenutno nalazi na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Selekciju Portugala 3. jula očekuje duel protiv Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.