Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POJAČANJE

Gonsalo Ramos novi je fudbaler AC Milana

On je prošle sezone za Paris Sen-Žermen odigrao 45 utakmica i postigao je 12 golova

Gonsalo Ramos. Screenshot

A. J.

30.6.2026

Dosadašnji fudbaler Paris Sen-Žermena (Paris SG) Gonsalo Ramos potpisao je ugovor sa Milanom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas italijanski klub.

Finansijski detalji nisu saopšteni, a italijanski mediji navode da je Milan za transfer Portugalca izdvojio 74. miliona eura.

Gonsalo Ramoš (25) je igrao za Paris Sen-Žermen od 2023. godine, a prije toga je bio član Benfike. Osvojio je naslov prvaka sa Benfikom u sezoni 2022/2023. 

On je prošle sezone za Paris Sen-Žermen odigrao 45 utakmica i postigao je 12 golova. Sa klubom iz Pariza osvojio je 13 trofeja. Kada su u pitanju transferi, Milan je tako srušio rekord koji je 2019. godine postavio dovođenjem Rafaela Leaa iz Lila (Lille) za 49,5 miliona eura.

Gonzalo Ramos je član reprezentacije Portugala, koja se trenutno nalazi na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Selekciju Portugala 3. jula očekuje duel protiv Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. 

# AC MILAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.