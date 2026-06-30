Poznat termin i mjesto potencijalnog meča Zmajeva u osmini finala Svjetskog prvenstva

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred jednim od najvažnijih ispita u svojoj historiji, a javnost već s nestrpljenjem analizira potencijalni kostur i put našeg tima u samoj završnici Mundijala.

Izabranici Sergeja Barbareza će u noći sa srijede na četvrtak, s početkom u 02:00 sata po našem vremenu, odmjeriti snage protiv domaće selekcije SAD-a u okviru šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Ono što dodatno pali maštu navijača jesu već poznati detalji i raspored za narednu fazu takmičenja.

Bolji iz predstojećeg megdana između Bosne i Hercegovine i Amerikanaca u osmini finala igraće protiv pobjednika duela u kojem se sastaju moćna Belgija i nepredvidivi Senegal.

Ukoliko naši momci naprave novi podvig i eliminišu domaćina, meč osmine finala igrat će u noći s ponedjeljka (6. juli) na utorak (7. juli), ponovo u kasnom terminu od 02:00 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu.

Ono što posebno raduje jeste činjenica da je domaćin tog potencijalnog istorijskog susreta grad Sijetl (Seattle). Upravo je tamošnji stadion ostao u najljepšem mogućem sjećanju za reprezentativce i navijače Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da su na tom travnjaku Zmajevi u trećem kolu grupe B očitali lekciju Kataru, slavili sa ubjedljivih 3:1 i na taj način vizirali kartu za nokaut fazu elitnog turnira.