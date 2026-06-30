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AMERIČKI NAPADAČ

Pulišić pred okršaj s BiH poslao jasnu poruku: "Spreman sam igrati 90, pa čak i 120 minuta"

Dobro se osjećam ove sedmice i definitivno sam spreman za sutra, rekao je

Kristijan Pulišić. AP

M. Až.

30.6.2026

Najveća zvijezda nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Kristijan Pulišić (Christian Pulisic), izjavio je danas da se osjeća spremnim odigrati 90, pa čak i 120 minuta u utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, nakon što se oporavio od povrede lista.

Pulišić se, nakon što je propustio drugu utakmicu reprezentacije SAD-a na Svjetskom prvenstvu protiv Australije, vratio u tim i prošlog četvrtka odigrao 33 minute nakon ulaska s klupe u porazu od Turske.

Na pitanje novinara u utorak da li je spreman početi nokaut utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, Pulišić je odgovorio:

- Osjećao sam se sjajno u prošloj utakmici protiv Turske. Dobro se osjećam ove sedmice i definitivno sam spreman za sutra - rekao je.

Kada je konkretno upitan da li se osjeća spremnim za 90 minuta, ili čak 120 ukoliko utakmica ode u produžetke, Pulišić je kratko odgovorio: "Da."

Podsjetimo, ovaj 27-godišnji krilni napadač nije odigrao punih 90 minuta za klub ili reprezentaciju još od sredine marta.

# ZMAJEVI
# SAD
# CHRISTIAN PULISIC
# MUNDIJAL 2026
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