Pulišić pred okršaj s BiH poslao jasnu poruku: "Spreman sam igrati 90, pa čak i 120 minuta"

Najveća zvijezda nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Kristijan Pulišić (Christian Pulisic), izjavio je danas da se osjeća spremnim odigrati 90, pa čak i 120 minuta u utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, nakon što se oporavio od povrede lista.

Pulišić se, nakon što je propustio drugu utakmicu reprezentacije SAD-a na Svjetskom prvenstvu protiv Australije, vratio u tim i prošlog četvrtka odigrao 33 minute nakon ulaska s klupe u porazu od Turske.

Na pitanje novinara u utorak da li je spreman početi nokaut utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, Pulišić je odgovorio:

- Osjećao sam se sjajno u prošloj utakmici protiv Turske. Dobro se osjećam ove sedmice i definitivno sam spreman za sutra - rekao je.

Kada je konkretno upitan da li se osjeća spremnim za 90 minuta, ili čak 120 ukoliko utakmica ode u produžetke, Pulišić je kratko odgovorio: "Da."

Podsjetimo, ovaj 27-godišnji krilni napadač nije odigrao punih 90 minuta za klub ili reprezentaciju još od sredine marta.