Nevjerovatna sudbina porodice Klajvert: Sin ponovio očevu tragediju nakon 26 godina

Jedan od najvećih favorita za sami vrh, reprezentacija Nizozemske, senzacionalno je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu već na prvoj prepreci nokaut faze.

Selekcija Maroka slavila je nakon dramatičnog izvođenja jedanaesteraca rezultatom 3:2, čime je poslala kući favorizovane "Lale".

Tragičar utakmice i glavni krivac za eliminaciju bio je krilni napadač Džastin Klajvert (Justin Kluivert), koji je preuzeo odgovornost u drugoj seriji i promašio penal.

Međutim, ono što je uslijedilo nakon meča ostavilo je cjelokupnu fudbalsku javnost u potpunom šoku. Analitičari su izvukli nevjerovatnu, gotovo sablasnu koincidenciju: tačno 26 godina ranije, 29. juna 2000. godine, njegov otac, legendarni napadač Patrik Klajvert (Patrick Kluivert), bio je potpisnik identične sudbine i tragedije nizozemskog fudbala.

U polufinalnom okršaju Evropskog prvenstva protiv Italije, slavni as je takođe promašio ključni udarac s bijele tačke. Da bizarnost bude veća, način na koji su otac i sin promašili je preslikan – obojica su šutirala u istu stranu i uzdrmala desnu stativu.

Jedina sitna razlika leži u tome što je Patrik svoj penal promašio u regularnom toku utakmice (koja je završila 0:0), nakon čega su Italijani prošli dalje boljim izvođenjem jedanaesteraca. Dvije i po decenije kasnije, prokletstvo porodice Klajvert ponovo je u crno zavilo nizozemske navijače, a istorija se na najokrutniji način poigrala s ovom fudbalskom dinastijom.