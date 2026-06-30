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ISKUSNI STRUČNJAK

Dragan Stojković Piksi kandidat za užarenu klupu evropske reprezentacije

Stojković je slobodan trener od oktobra prošle godine

Dragan Stojković Piksi. Mondo.ba

B. P.

30.6.2026

Odlazak iskusnog, 62-godišnjeg stručnjaka Stiva Klarka (Steve Clarke) s kormila reprezentacije Škotske pokrenuo je lavinu spekulacija o njegovom nasljedniku, a jedno od najzvučnijih imena koje se neočekivano našlo na listi kandidata jeste Dragan Stojković Piksi.

Klark je donio odluku da napusti kormilo nacionalnog tima nakon izuzetno kontroverzne eliminacije u grupnoj fazi aktuelnog Svjetskog prvenstva. S obzirom na to da je ovaj stručnjak potpuno preporodio škotski fudbal od svog dolaska 2019. godine, odvevši selekciju na dva Evropska prvenstva i jedan Mundijal, užarena klupa Škota sada važi za jednu od najprivlačnijih u evropskom fudbalu.

Tamošnji mediji, predvođeni uglednim listom Edinburgh News, ističu da se čelnici Saveza nalaze pred teškim zadatkom, a među potencijalnim rješenjima visoko kotira upravo bivši selektor Srbije. 

Stojković je slobodan trener od oktobra prošle godine, kada je napustio kormilo "Orlova" poslije kraha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i šokantnog, bolnog poraza od Albanije u Leskovcu.

Ipak, Piksi ima izuzetno jaku konkurenciju u ovoj trci. Kao glavni favoriti ostrvskih medija slove harizmatični Ange Postekoglu (bivši menadžer Seltika i Totenhema), kao i provjereni škotski strateg na klupi Evertona, Dejvid Mojes (David Moyes). Kao prelazno i domaće rješenje figurira i dosadašnji Klarkov asistent, Stiven Nejsmit (Steven Naismith).

# DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI
# STEVE CLARKE
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