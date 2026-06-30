Francuska savladala Švedsku i plasirala se u osminu finala: Trikolori s brzonogim ofanzivcima djeluju nezaustavljivo

Francuska je izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što je u šesnaestini finala savladala Švedsku rezultatom 3:0.

Šveđani su dobro otvorili utakmicu i u prvih 15 minuta ravnopravno parirali Francuzima. Prijetili su preko Elange i Isaka, dok je u 20. minuti Kilijanu Mbapeu (Kylian Mbappé) poništen pogodak zbog ofsajda.

Nakon toga Francuska je preuzela potpunu kontrolu nad susretom. Isak je u 28. minuti okušao udarac, ali je Majk Menjon (Mike Maignan) sigurno intervenisao. U 30. i 32. minuti Rabio (Adrien Rabiot) je ozbiljno zaprijetio, dok je Mbape pogodio stativu. Samo četiri minute kasnije viđen je jedan od najljepših poteza utakmice – Majkl Olise (Michael Olise) pokušao je atraktivnim makazicama sa oko 11 metara, ali je i on pogodio okvir gola. U nastavku akcije Usman Dembele (Ousmane Dembélé) šutirao je tik pored stative.

Francuzi su do zasluženog vodstva stigli u 45. minuti. Dembele je asistirao Mbapeu, koji se sjajnim driblingom oslobodio čuvara i preciznim udarcem pogodio za 1:0.

U nastavak susreta "Trikolori" su ušli još odlučnije. Već u 52. minuti Olise je upisao novu asistenciju, a Bredli Barkola (Bradley Barcola) pogodio za 2:0. Francuska je nastavila dominirati, a Olise i Žil Kunde (Jules Koundé) imali su još nekoliko dobrih prilika.

Konačnih 3:0 postavio je Mbape u 73. minuti, ponovo nakon asistencije raspoloženog Olisea, čime je Francuska potvrdila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Francuzi će u narednom kolu Mundijala odmjeriti snage sa Paragvajem koji su eliminisali Njemačku.