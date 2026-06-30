Francuska savladala Švedsku i plasirala se u osminu finala: Trikolori s brzonogim ofanzivcima djeluju nezaustavljivo

Francuska je izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što je u šesnaestini finala savladala Švedsku rezultatom 3:0.
Šveđani su dobro otvorili utakmicu i u prvih 15 minuta ravnopravno parirali Francuzima. Prijetili su preko Elange i Isaka, dok je u 20. minuti Kilijanu Mbapeu (Kylian Mbappé) poništen pogodak zbog ofsajda.
Nakon toga Francuska je preuzela potpunu kontrolu nad susretom. Isak je u 28. minuti okušao udarac, ali je Majk Menjon (Mike Maignan) sigurno intervenisao. U 30. i 32. minuti Rabio (Adrien Rabiot) je ozbiljno zaprijetio, dok je Mbape pogodio stativu. Samo četiri minute kasnije viđen je jedan od najljepših poteza utakmice – Majkl Olise (Michael Olise) pokušao je atraktivnim makazicama sa oko 11 metara, ali je i on pogodio okvir gola. U nastavku akcije Usman Dembele (Ousmane Dembélé) šutirao je tik pored stative.
Francuzi su do zasluženog vodstva stigli u 45. minuti. Dembele je asistirao Mbapeu, koji se sjajnim driblingom oslobodio čuvara i preciznim udarcem pogodio za 1:0.
U nastavak susreta "Trikolori" su ušli još odlučnije. Već u 52. minuti Olise je upisao novu asistenciju, a Bredli Barkola (Bradley Barcola) pogodio za 2:0. Francuska je nastavila dominirati, a Olise i Žil Kunde (Jules Koundé) imali su još nekoliko dobrih prilika.
Konačnih 3:0 postavio je Mbape u 73. minuti, ponovo nakon asistencije raspoloženog Olisea, čime je Francuska potvrdila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.
Francuzi će u narednom kolu Mundijala odmjeriti snage sa Paragvajem koji su eliminisali Njemačku.
Kraj susreta. Francuzi su u osmini finala Mundijala.
Tok utakmice:
90' - Igrat će se četiri minute nadoknade.
89' - Gyokeres je šutirao, ali brani njegov udarac golman Trikolora.
84' - Mbappe i Olise izlaze, a umjesto njih su u igri Cherki i Mateta.
76' - Barcola je šutirao, ali je odbranio golman Švedske.
75' - Doue, Gusto i Hernandez su u igri umjesto Koundea, Dembelea i Dignea.
74' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Mbappe ponovo pogađa na još jednu asistenciju velemajstora Olisea. Francuz se izjednačio sa Messijem po broju golova na ovom Mundijalu.
72' - OGROMNA prilika za Trikolore! Mbappe je progirao Olisea koji je izašao sam na golmana koji mu brani udarac i spašava svoj tim od katastrofe.
71' - Nastavljen je susret.
68' - U toku je pauza za osvježenje.
66' - Ali i Zeneli su na terenu kod Švedske koja se nalazi u ozbiljnim problemima.
65' - Nova velika prilika Francuza. Nakon brze kontre, Mbappe je odigrao za Olisea kojeg u posljednjem trenutku blokira jedan od defanzivaca Švedske.
61' - Olise je šutirao, ali brani golman Švedske.
53' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Barcola pogađa za 2:0. Brzonogi ofanzivac je iskoristio asistenciju Olisea koji odlično pogađa za 2:0.
52' - Trikolori imaju dosta veći posjed lopte i u drugom poluvremenu.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme.
Kraj prvog poluvremena. Trikolori zasluženo vode nakon prvog poluvremena.
45+2' - VELIKA prilika za Švedsku. Stroud je šutirao preko gola.
45' - Igrat će se tri minute nadoknade.
45' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Mbappe pogađa za vodstvo Trikolora. Dembele je odigrao za sjajnog napadača koji snažno šutira za 1:0.
42' - Olise je šutirao tik pored gola.
40' - Novi pokušaj Mbappe brani golman Švedske.
37' - Pravo je čudo kako mreže miruju na ovom susretu. Apsolutna dominacija Trikolora.
35' - NEVJEROVATNE prilike za Trikolore. Olise je "makazicama" šutirao, ali je pogodio stativu, potom se lopta odbija do Dembelea koji šutira preko gola.
33' - Bomba Rabiota odlazi malo preko gola.
32' - Mnogo sreće za Švedsku! Kounde je odlično odigrao za Mbappe koji iz sjajne pozicije pogađa stativu.
30' - Opasno je bilo pred golom Švedske! Mbappe je progirao Rabiota koji snažno šutira, ali se istakao Zetterstrom odlično interevencijom.
29' - Bez opasnosti po gol Švedske.
28' - Dembele je izborio korener.
26' - Nastavljen je susret.
Detalj sa meča. FOTO: FIFA
Detalj sa meča. FOTO: FIFA
23' - U toku je pauza za osvježenje igrača.
20' - Mbappe je postigao pogodak, ali je poništen zbog ofsajd pozicije.
18' - Barcola nakon sjajnog solo proroda šutira preko gola.
17' - Mbappe je pokušao, ali slab je to udarac bio zvijezde tima.
16' - Olise je ubacio, Šveđani kratko odbili do Dignea koji sa velike udaljnosti šutira u dobro postavljenog golmana.
15' - Kounde je izborio prvi korener za Francuze.
10' - Čekamo na prvu pravu priliku na susretu.
3' - Prvi udarac u okviru gola. Isak je šutirao, ali je golman Trikolora bez problema zaustavio njegov udarac.
1' - Počela je utakmica. Prvi sa centra su krenuli fudbaleri Švedske.
22:15 – Francuska i Švedska posljednji put su odmjerile snage 2020. godine u okviru Lige nacija, kada su "Trikolori" slavili rezultatom 4:2.
22:00 – Francuska je grupnu fazu završila s maksimalnim učinkom i tri pobjede, zauzevši prvo mjesto u grupi. S druge strane, Švedska je upisala pobjedu, remi i poraz, što joj je bilo dovoljno za plasman u nokaut fazu kao trećeplasirana selekcija.
21:45 – Selektori su odabrali početne sastave za susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.
FRANCUSKA: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Barcola, Olise, Mbappe.
ŠVEDSKA: Widell Zetterstrom, Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson, Svensson, Stroud, Bergvall, Ayari, Elanga, Isak, Gyokeres.