Amerikanci poslali jasnu poruku Zmajevima: "Protiv BiH izlazimo s najjačim timom"

U noći sa srijede na četvrtak po srednjoevropskom vremenu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u okviru šesnaestine finala Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Ovaj historijski duel privlači ogromnu pažnju svjetskih medija, a ulogu blagog favorita preuzimaju domaćini. Bivši defanzivac reprezentacije SAD-a, Jonathan Bornstein, analizirao je predstojeći susret i poslao jasnu poruku – Amerika nikada nije imala bolji tim, a protiv Bosne i Hercegovine na teren izlazi njihov najjači sastav.

Bornstein, koji je godinama nosio dres američkog nacionalnog tima, smatra da trenutna generacija posjeduje kvalitet koji prevazilazi sve dosadašnje domete tamošnjeg fudbala.

- Ova grupa igrača je, u mojim očima, definitivno najbolja koju smo ikada imali. Imamo najtalentovanije momke, momke koji imaju najviše iskustva igrajući u Evropi i širom svijeta. To smo pokazali i u prve dvije utakmice grupne faze - izjavio je Bornstein.

Taktički odmor protiv Turske i povratak udarne igle

Amerikanci su već nakon uvodna dva kola osigurali plasman u nokaut fazu, što je selektoru omogućilo da u posljednjem meču grupne faze protiv Turske promijeni strategiju i odmori ključne nosioce igre.

- Protiv Turske smo igrali s potpuno drugačijom postavom, to je praktično bio naš 'B tim'. Cilj je bio pružiti odmor starterima iz prve dvije utakmice jer smo već bili kvalifikovani. Zato protiv Bosne i Hercegovine možemo očekivati tim koji će biti itekako sličan onome iz prvog i drugog kola. Svježi su, spremni i imamo najbolju šansu u istoriji da odemo korak dalje nego ikada prije - optimističan je bivši američki defanzivac.