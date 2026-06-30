Inter potvrdio odlazak Zomera, Mhitarjan produžio ugovor

Aktuelni italijanski prvak Inter iz Milana počeo je s ozbiljnim slaganjem igračke križaljke za predstojeću sezonu, a klub je zvanično potvrdio odlazak iskusnog čuvara mreže Jana Zomera (Yann Sommer) kojem je istekao važeći ugovor s "Nerazurima".

Švicarski reprezentativni golman napušta redove italijanskog giganta nakon tri izuzetno uspješne godine. Od svog dolaska u avgustu 2023. godine, Zomer je stao na gol Intera u ukupno 139 navrata, ostavivši dubok trag u Milanu. Tokom svog boravka na Đuzepe Meaci, u klupske vitrine je pospremio četiri trofeja – od čega dvije titule prvaka Serije A, jedan Kup i jedan italijanski Superkup.

I dok se navijači opraštaju od pouzdanog Švicarca, u veznom redu neće biti radikalnih promjena. Iskusni jermenski veznjak Henrik Mhitarjan (Henrikh Mkhitaryan) nosiće dres Intera i u narednom periodu.

Prema ekskluzivnim informacijama koje donosi ugledni italijanski insajder Nikolo Šira (Nicolò Schira), 37-godišnji fudbaler uspješno je okončao pregovore s rukovodstvom kluba i dogovorio produžetak saradnje sve do ljeta 2027. godine.

Mhitarjan, koji je u Milan stigao 2022. godine iz Rome, prema novom ugovoru će inkasirati zagarantovanih dva miliona eura po sezoni, s tim da u ugovoru postoje i stavke o dodatnim finansijskim bonusima koji direktno zavise od njegovog individualnog učinka na terenu.