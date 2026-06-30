Nevjerovatna priča navijača BiH iz Amerike: Umjesto na tribini, završio na operacionom stolu

Čekaš čitav život taj trenutak. Sanjaš dan kada ćeš sa svojom porodicom gledati domovinu na najvećoj fudbalskoj smotri. Pređeš hiljade kilometara, doputuješ iz daleke Tuzle na drugi kraj svijeta, dođeš pred sam ulaz najskupljeg stadiona na planeti i u džepu imaš karte za prvi red, odmah iza klupe reprezentativaca BiH.

A onda se sudbina poigra na najsuroviji način

Ovo je nevjerovatna, ali istinita priča Almira Hukića, poznatog bosanskohercegovačkog trenera sa UEFA Pro licencom (koji je u karijeri vodio Slobodu, Budućnost, Rudar Velenje, te radio u saudijskim velikanima Al-Shababu i Al-Nasru). Umjesto na tribinama, Almir je sa svojom porodicom ovaj historijski meč dočekao pod rotacijama i bolničkim svjetlima, jer je njegova kćerka hitno završila na operacionom stolu.

Prvi red pored terena zamijenjen operacionom salom

Sve je bilo spremno za porodični i navijački spektakl, a onda je neposredno pred sam početak utakmice uslijedio šok. Zdravstvene komplikacije su bile takve da Almirova kćerka hitno morala biti hospitalizovana. Umjesto na sjedišta iza leđa Sergeja Barbareza, sudbina ih je odvela u bolnicu koja se nalazi tik uz stadion. Prvi red kraj terena u sekundi je zamijenjen za neizvjesnost bolničkog hodnika i operacionu salu.

Kao otac i fudbalski profesionalac čujete huku sa stadiona, znate da vaši momci upravo izlaze na teren, a vi stojite u bolnici pored operacione sale u kojoj vam je dijete, hiljadama kilometara daleko od kuće.

Ali, u ovoj porodici kuca ono prepoznatljivo bosansko srce. Nije se iz daleke Tuzle došlo u Ameriku da bi se pokleklo pred sudbinom.