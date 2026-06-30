Foks Sport predviđa da će 30 miliona Amerikanaca gledati utakmicu SAD - BiH

Predviđa se da će čak 30 miliona Amerikanaca pratiti utakmicu SAD-a protiv BiH.

Brojka od 30 miliona koju je predvidio analitičar Fox Sports-a, Majkl Mulvihil (Michael Mulvihill), stavila bi utakmicu s BiH iznad gotovo svake utakmice regularne sezone u stratosferski popularnom NFL-u, te komforno ispred bejzbolske World Series i košarkaškog NBA finala, prenosi AFP.

- Utakmice šesnaestine finala i osmine finala, ako budemo imali dovoljno sreće, obje su u udarnom terminu. Mislim da obje te utakmice mogu imati preko 30 miliona gledalaca - rekao je Mulvihil u podcastu Kaulin Kauher (The Colin Cowerd).

Zmajevi su nokaut fazu stigli prvi put, a do meča sa SAD-om nakon pobjede protiv Katara, što je bilo dovoljno za plasman u najbolje trećeplasirane ekipe.

Utakmica se igra na Levis (Levi's) u San Franciscu (San Francisko) 1. jula u 17.00 sati po tamošnjem vremenu, a po srednjoevropskom u četvrtak, 2. jula, dva sata iza ponoći.