Maroko mu presudio: Ronald Kuman više nije selektor Nizozemske

Ronald Kuman (Ronald Koeman) od danas više nije selektor fudbalske reprezentacije Nizozemske.

Iskusni stručnjak odlučio je podnijeti neopozivu ostavku na ovu funkciju samo dan nakon šokantne eliminacije u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od selekcije Maroka, koja je prošla dalje nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Nizozemci su u tom meču imali sve u svojim rukama, vodili su pogotkom Kodija Gakpa (Cody Gakpo), ali su primili gol duboko u sudijskoj nadoknadi kada je Isa Diop (Issa Diop) poravnao na 1:1 i odveo meč u produžetke, a potom i penale. Kuman se odmah našao pod paljbom tamošnjih medija i javnosti koji su mu zamjerili odustajanje od tradicionalnog napadačkog stila i defanzivnu formaciju sa petoricom igrača nazad.

Iako je na zvaničnoj press konferenciji u Meksiku oštro branio svoje zamisli riječima da bi "učinio sve isto" i da mediji "kritikuju s tribina", Kuman je u toku noći promijenio mišljenje i putem Instagrama potvrdio odlazak.

- Prošle noći donio sam odluku da završim svoje razdoblje na mjestu selektora. Boli što se završava ovako. Svi smo sanjali o Svjetskom prvenstvu na kojem ćemo ispisati istoriju, ali nismo uspjeli i niko nije razočaraniji od mene. Kao selektor nosiš tu odgovornost - napisao je Kuman.

Pored sportskog neuspjeha, Kuman je u emotivnom pismu javnosti otkrio da su u donošenju ove odluke prevagnuli i teški privatni razlozi, potvrdivši da njegova supruga Bartina vodi ozbiljnu bitku s opakom bolešću.

- Protekle godine su me natjerale da shvatim da postoje važnije stvari od fudbala. Zdravlje je neprocjenjivo. Kada neko koga neizmjerno voliš vodi tešku bitku, tvoja se perspektiva mijenja. Moja supruga Bartina me, uprkos sopstvenoj borbi s bolešću, svakog dana podržavala da dovršim posao. Zahvalan sam joj više nego što mogu izraziti riječima - poručio je dosadašnji selektor Nizozemske, zahvalivši se usput svim saradnicima, igračima i navijačima.

Ovim je zvanično stavljena tačka na Kumanov drugi mandat na klupi "Oranja" (prvi od 2018. do 2020, a drugi od 2023. godine). Reprezentaciju ostavlja kao strateg sa drugim najvećim brojem vođenih utakmica u istoriji nizozemskog fudbala (ukupno 64), dok je na vrhu te liste i dalje nedostižan Bob Glendenig (Glendenning) sa 87 mečeva.