PREMIJER LIGA BiH Željezničar u derbiju uspješniji od Veleža, pobjede Rudara i Slavije

U utakmici petog kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine Željezničar je na Grbavici savladao Velež (2:1).

Željezničar je imao inicijativu od početka utakmice, a prva opasnija situacija desila se u sedmoj minuti kada je D. Sadiković opasno centrirao, ali je odbrana gostiju otklonila opasnost. Samo minutu poslije Sadiković je centrirao, a Kokot je postigao vodeći pogodak.



Plavi su nastavili dominirati i nakon pogotka, a dobru šansu je imao Sadiković u 25. minuti, međutim previše je komplikovao, da bi na kraju Kokot šutirao preko gola. Utakmica je kratko prekinuta u 33. minuti zbog sponog transparenta navijača Željezničara, kojim su prozvali NS/FS BiH.



Mostarski Velež je došao do izjednačenja u 53. minuti kada je Kodro ubacio, a pogodio Haurdić. Reljić je pokušao u 60. minuti, no lopta je otišla preko gola. Dvije minute poslije domaći su ostali sa igračem manje, jer je Kosorić neoprezno laktom uradio igrača mostarskog kluba, te zaradio crveni karton.

Slavija - Drina 1:0

Slavija iz Lukavice je u 5. kolu Premijer lige došla do druge uzastopne pobjede savladavši na svom terenu Drinu sa 1:0.

U 9. minuti Nikolić isključen u redovima Drine, pa je tim iz Lukavice gotovo cijeli meč igrao sa igračem više. Ipak, dugo je trebalo da Slavija slomi otpor tima iz Zvornika, a to se desilo u 54. minuti Kartal je pogodio glavom poslije kornera za 1:0 i pobjedu svog tima.

Rudar Prijedor – Travnik 2:1



Rudar iz Prijedora je na neutralnom terenu u Bosanskoj Gradišci slavio protiv Travnika rezultatom 2:1.

Strijelac prvo gola za Rudar u 22, minuti nakon uigrane akcije bio Nemanja Pekija

Do kraja prvog poluvremena su gosti ipak uspjeli izjednačiti rezultat. Pogodak je iz jedanaesterca postigao iskusni Feđa Dudić. Rudara je preko Džafića u 68. minuti došao do novog vodstva koje je održao do samog kraja upisavši važne bodove.

U posljednje dvije utakmice 5. kola BHT Premijer lige postignuti su sljedeći rezultati: Zrinjski – Široki Brijeg 0:0, Borac – Olimpic 0:1.

Borac - Olimpic 0:1

Zrinjski - Široki Brijeg 0:0

Željezničar - Velež 2:1

Rudar - Travnik 2:1

Slavija - Drina 1:0



22. augusta:

Čelik - Sarajevo 1:1

Vitez - Mladost 1:1

Radnik - Sloboda 0:1



Tabela:



1. Zrinjski 5 4 1 0 5:0 13

2. Sloboda 5 3 1 1 5:3 10

3. Široki Brijeg 5 2 2 1 9:5 8

4. Radnik 5 2 2 1 3:2 8

5. Čelik 5 2 2 1 7:6 8

6. Slavija 5 2 2 1 5:5 8

7. Sarajevo 5 2 1 2 9:5 7

8. Rudar 5 2 1 2 7:7 7

9. Željezničar 5 2 1 2 5:5 7

10. Borac 5 1 3 1 4:4 6

11. Travnik 5 2 0 3 6:7 6

12. Olimpic 5 1 2 2 4:6 5

13. Mladost 5 0 4 1 3:6 4

14. Vitez 5 1 1 3 3:8 4

15. Velež 5 0 3 2 3:4 3

16. Drina 5 1 0 4 6:11 3