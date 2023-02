Lukaku: Zbog provokacije od strane Grčkih navijača gol sam upravo i proslavio pred njima

Sigurno nema slađega nego trpjeti provokacije gotovo 90 minuta i onda zabiti za pobjedu u samoj završnici utakmice! I još posebno guštati u slavlju.

Prošao je to Romelu Lukaku u nedjelju kada je Belgija u Pireju pobijedila Grčku s 2:1 i postala prva reprezentacija koja je prošla evropske kvalifikacije za SP.

"Ovo je bio moj rekordni deseti gol u kvalifikacijama i morao sam ga proslaviti na poseban način. Kleknuo sam i zahvalio Bogu za sve što mi je podario. Poslije sam nazvao majku", rekao je Lukaku, a potom objasnio zašto je gol slavio pred navijačima Grčke:

"Gađali su me laserom u oči cijelo vrijeme, a Tzavelas mi je stalno nešto dobacivao. No, sada me nije briga, ja sam slavio, a on je izgubio", poentirao je napadač Mančester Junajteda.

Grčka je dva kola prije kraja pala ispod BiH, ali ima lakši raspored jer BiH dočekuje Belgiju. Zato su svi Grci složno ustvrdili:

"Vjerujemo da će Belgijci odigrati pošteno i dobiti sve do kraja."