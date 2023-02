Vladan Grujić: Sada je Belgiju mnogo teže pobijediti

Vladan Grujić je u vrijeme Blaža Sliškovića imao priliku igrati protiv Belgije. Sjećamo se njegove odlične partije u pobjedi od 1:0 u Zenici iz 2005. godine.



No, on nam kaže da je Belgija od tada napravila ogroman korak naprijed.

- U toj utaimici, u kojoj smo pobijedili sa 1:0, bili smo bolji rival. Imali smo kvalitet, zajedništvo i pobjednički mentalitet, ali i jednog Blaža Sliškovića na klupi, koji je sve to znao da uokviri i usmjeri. Dva puta smo ih savladali 2009. godine, ali to je onda bilo mnogo lakše nego sada. Belgija je i tada imala vrhunske igrače, poput Danijela van Bujtena ili braće Emila i Mboa Mpence. No, prema mom mišljenju, nisu bili ni približno jaki kao sada, kada imaju 30 igrača na top-nivou – rekao nam je Grujić, koji je dodao da na Grbavici očekuje veoma težak susret.

- Danas je mnogo teže savladati selekciju Belgije, i to zbog više razloga, a osnovni je mnogo veći kvalitet našeg rivala u odnosu na današnju reprezentaciju BiH. Ali, nije sve izgubljeno. U fudbalu je sve moguće, što se pokazalo mnogo puta. Ne treba se predavati. Moraju se momci boriti, dati sve od sebe i, uz malo sportske sreće i navijače, ni trijumf nije daleko.