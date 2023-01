Konte poludio zbog ove Murinjove izjave: Ovo mu nikad neću zaboraviti!

Protekle sedmice Žose Murinjo (Jose Mourinho), trener Mančester junajteda, i Antonio Konte, trener prvaka Čelzija, zaratili su preko medija i razmijenili nekoliko neugodnih riječi, a čini se da se neće tako brzo pomiriti.

Portugalac je prvo odgovorio novinarima na komentare da mu nije stalo do pobjeda: "Zar bih se trebao ponašati kao klovn uz aut-liniju?" rekao je Murinjo.

Konte, poznat kao vrlo teatralan trener, osjetio se prozvanim i Murinju je odgovorio na svojoj sljedećoj presici:

"Trebao bi vidjeti sam sebe u prošlosti, možda govori o sebi. Otišao je iz Čelzija, a i dalje gleda ovamo. Pomalo me iritira. Ako se želiš boriti sa mnom, spreman sam. Popravlja mi se engleski. To mi je jedini problem, inače možemo krenuti".

Murinjo mu je odgovorio dan-dva kasnije na svoj način. "Ono što se meni nikad nije dogodilo, a i neće, to je da budem suspendiran zbog namještanja utakmica. To se meni neće dogoditi nikada", rekao je Portugalac, podsjetivši na Konteovu suspenziju zbog sumnje da je učestvovao u namještanju utakmica Juventusa.

Konte se jučer opet pojavio pred novinarima i zadnji put komentirao cijelu situaciju.

"Rekao je teške riječi, to mu neću zaboraviti. To nije problem klubova, to je problem između mene i njega. Obojica smo rekli neke stvari, vidjet ćemo što će biti u budućnosti. To je sve o toj temi. Dosta", rekao je Konte.