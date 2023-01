Ivković za Avaz Sport: Grbavica mi se najviše svidjela

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će 11. septembra prvi takmičarski meč na domaćem terenu, a protivnik “Zmajeva” u okviru 2. kola Lige nacija bit će selekcija Austrije. Gdje ćemo ugostiti Austrijance, još nije poznato.

Tim povodom, nekoliko dana u Bosni i Hercegovini boravio je predstavnik Evropske nogometne asocijacije (UEFA) Nebojša Ivković, koji je zadužen za infrastrukturne projekte. Najprije je posjetio zeničko Bilino polje, a potom su uslijedile posjete Koševu i Grbavici. Na sastanku na Grbavici Ivković je informiran da su u ovoj godini predviđeni zamjena glavnog travnjaka, ugradnja novog sistema kontrole ulaza, radovi na fasadi na sjevernoj tribini te gradnja krova iznad istočne tribine. Nakon toga, u naredne dvije godine planirana je gradnja južne i zapadne tribine.

Kad smo zamolili Ivkovića da nam prenese utiske nakon posjete bh. stadionima, odmah na početku razgovora zamolio je:

- UEFA-ina pravila zabranjuju mi da dajem zvanične izjave po tom pitanju, možemo onako uopćeno pričati, mogu vam dati lični stav. Pohvalio bih čelnike Nogometnog saveza BiH, odlično rade po ovom pitanju. Trude se i kod njih se vide velika zainteresiranost i želja da se unaprijedi infrastruktura na stadionima u BiH - kazao je Ivković za “Avaz”.

Sva tri stadiona imaju prednosti i mane, a Grbavica je, čini se, ostavila najbolji utisak na Ivkovića.

- Sva tri stadiona su lijepa, s tim što mi se Grbavica najviše dopada.

Najavljeni su i popravak terena i postavka nove travnate površine, što je svakako prioritet, jer smo svi svjedočili kakav je teren bio na susretu BiH – Belgija. Istina, kiša je padala tog dana, ali to nije opravdanje. Mislim da bi, nakon tih popravki, grad Sarajevo dobio stadion na kojem bi reprezentacija BiH mogla igrati takmičarske utakmice – kazao je Ivković.

Na pitanje je li vrijeme da BiH konačno dobije nacionalni stadion, Ivković je kratko odgovorio:

- Mi, iz UEFA-e, u to ne ulazimo. Svakako da ćemo ispratiti to, ali Nogometni savez BiH nema veze s tim. To je državno pitanje, država mora stati iza toga – zaključio je Ivković .

Rođen u Sarajevu

Poslovnu posjetu Sarajevu Ivković je iskoristio i da obiđe rodbinu. Malo je poznato, naime, da je Ivković rođen u Sarajevu.

- Uvijek je lijepo doći u rodno Sarajevo, prošetati čaršijom, obići rodbinu. Inače, ja sam rođen u Sarajevu, ali su svi moji iz Mostara i Nevesinja tako da u glavnom gradu BiH imam malo rodbine, ali mi je uvijek lijep osjećaj biti u gradu na Miljacki – kazao je Ivković.