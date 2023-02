Faruk Hadžibegić za Avaz.ba: Srbija i Hrvatska nisu napravile pobjedničku atmosferu

Kada ljubiteljima nogometa s ovih prostora spomenete Faruka Hadžibegića, prva asocijacija je neiskorišteni jedanaesterac na Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine u četvrtfinalu, kad mu je argentinski golman Serhio Gojkoečea (Sergio Goycochea) odbranio udarac i, prema nekim jugonostalgičarima, možda promijenio i tok historije ovih prostora.

Svjestan je toga i nekadašnji sjajni stoper Sarajeva, Betisa, Sošoa i reprezentacije Jugoslavije, a prema njegovim riječima, „Plavi“ u četvrtfinalu s Argentinom u Firenci nisu imali ni sreće.

Sjećanje na Firencu

Kaže da je milina bilo igrati taj Mundijal jer je reprezentacija bila sastavljena od, vjerovatno, najboljih fudbalera koji su ikada igrali na ovim prostorima.

- Bili smo u oblacima, igraš na Svjetskom prvenstvu, u dobroj reprezentaciji sa Sušićem, Vujovićem, Piksijem, Savićevićem, Prosinečkim... Milina je bilo igrati s tim momcima. To je bio kvalitet koji nam je uvijek povećavao samopouzdanje da možemo pobijediti. Napravili smo dobar rezultat, najbolji u historiji. No, i dalje me duša boli zbog promašenog penala, bio sam užasno tužan, zbog sebe, saigrača, navijača – prisjetio se Hadžibegić u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Na Mundijalu u Rusiji navijat će za Srbiju i Hrvatsku, jedine reprezentacije iz zemalja bivše Jugoslavije koje su prošle kvalifikacije.

- Priželjkujem njihov što bolji rezultat, ali bit će teško jer igraju u jakim grupama. Prema napisima iz medija, ne vidim da su napravili neku pobjedničku atmosferu, mada se radi o kvalitetnim i iskusnim reprezentacijama, čiji igrači nastupaju u evropskim klupskim gigantima. Imaju teške grupe i trebat će dati svoj maksimum, moraju ginuti za dres – rekao je Hadžibegić.

Dobar rezultat

Izdvojio je pet reprezentacija koje mogu osvojiti ovaj šampionat.

- Imam osjećaj da se puno reprezentacija spremalo s idejom da napravi dobar rezultat. No, pet je najvećih favorita. Brazil, koji je povratkom Nejmara dobio mnogo, zatim Argentina zbog Mesija koji je najavio povlačenje ako ne osvoje titulu u Rusiji. Zbog toga je uslijedila opća mobilizacija Argentinaca. Tu su i tri evropske reprezentacije: Španija, Njemačka i Francuska, koja ima jednu od najboljih reprezentacija u historiji. Ne vjerujem da će neko drugi biti. U svakom slučaju, siguran sam da će nam Mundijal prikazati svu ljepotu fudbala – zaključio je legendarni bh. stručnjak.

Opet euforija

Tema razgovora s bivšim selektorom BiH bila je i igra „Zmajeva“ pod palicom Roberta Prosinečkog.

- Uvijek sam govorio najbolje o reprezentaciji. Sada imamo najbolje igrače, Džeko, Pjanić, no totalno sam nezadovoljan jer nismo otišli na SP, kvalitetniji smo od nekih što će igrati u Rusiji. Ali to smo mi. Robiju želim puno sreće, zadovoljan sam do sada. Gledao sam dvije prijateljske utakmice, pravimo istu grešku, odmah euforija. Dugo je to bilo toplo-hladno da bismo bili oduševljeni – kazao je Hadžibegić.

Smatra da je propuštena velika šanska nakon što sjajna generacija nije uradila ništa nakon Mundijala 2014.

- Ne mogu biti zadovoljan cjelokupnom situacijom u bh. fudbalu. Pa kad vidite šta naši predsjednici govore u medijima, to je uz prazne tribine najbolja ilustracija – zaključuje on.