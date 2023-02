Novi incident na Svjetskom prvenstvu: Pijani Rus napao Hrvate, policija ga morala smirivati elektrošokom

Fudbaleri Hrvatske su u subotu pobijedili Nigeriju 2:0 i tako na najbolji način otvorili Svjetsko prvenstvo, a ruski mediji su nakon tri dana prenijeli da je poslije tog duela došlo do incidenata.



Prenijeli su hrvatski mediji da je nastalo do slavlja "Vatrenih", da su im se i priključili Rusi, nakon čega je došlo do opće tuče. Ovog utorka su procurili i novi detalji, a to su da je jedan ruski navijač u vidno pijanom stanju napao Hrvate.

On je uspio isprovocirati goste, zatim je i krenuo na njih, ali je policija brzo intervenirala, pa je uspjela da spriječi sukob. Kako navode lokalni mediji, incident se dogodio u tri sata ujutro, a pripadnici organa reda su imali veliki problem da savladaju ratobornog Rusa.

Sve je otišlo dotle da su morali upotrijebiti elektrošok da bi mu stavili lisice.