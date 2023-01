Odović: Izvući pouke iz meča protiv Krupe

Fudbaleri Željezničara večeras stižu na Pecaru. Nakon neugodnog domaćeg remija na Grbavici protiv Krupe, Široki Brijeg mogao bi biti još teži ispit.

– Vjerovatno najteža utakmica u ovom ciklusu. Nadam se da ćemo smoći snage da odigramo dobro. Oni su imali problema i turbulencija, promijenili trenera, ali je činjenica da imaju odličnu ekipu. Mi ćemo morati biti pravi. Imamo na umu iskustva protiv Krupe koja su bila neprijatna, moramo ih prevazići i izvući iz njih prave stvari i biti mnogo bolji u toj utakmici - rekao je Odović.

Inače, veoma kritični Odović nakon prošlog kola imao je zamjerku na igrače koji su ušli s klupe, prije svega na iskusne veziste. Očigledno je da traži više i da je unio promjene među igrače.

- Našoj ekipi godi promjena fudbalske filozofije koju je donio novi šef stručnog štaba i to se vidi na terenu. To nam daje za pravo da se nadamo dobroj igri i dobroj utakmici. U duelu s Krupom vidjeli smo da nema laganih utakmica, pa to posebno ne možemo očekivati u Širokom. Poštujemo ekipu Širokog Brijega, protiv koje su utakmice uvijek neizvjesne, ali jasno je da Željo uvijek ima maksimalan cilj u svakom susretu - mišljenja je Siniša Stevanović.