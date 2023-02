Kiks Barcelone u Valensiji, Sevilja preuzela lidersku poziciju

Barcelona i Valensija su u okviru 8. kola španske Primere remiziriali odigravši 1:1.



Valensija je povela već u 2. minuti, kada je strijelac bio Garai Ezekelj (Garay Ezequiel). Barca je do izjednačenja došla u 23. minuti, kada je Lionel Mesi (Messi) pogodio mrežu domaćina. Do kraja meča, Barca je pokušala na sve načine da s teškog gostovanja odnese sva tri boda, no u tome nisu uspjeli.

Ovim kiksom Barca je lidersku poziciju na tabeli prepustila Sevilji, koja je sa 16 bodova na prvom mjestu, dok Barcelona s Ateltikom iz Madrida dijeli drugu poziciju s 15 bodova.