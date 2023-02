Legendarni Ronaldo: Trenutak kada mi je aplaudirao cijeli Old Traford ću zauvijek pamtiti

Legendarni brazilski nogometaš Ronaldo (Ronaldo Nazário de Lima) u svojoj bogatoj karijeri odigrao je mnogo fantastičnih utakmica, ali jedan meč se za njega posebno izdvaja. Bio je to susret između Mančester junajteda i Real Madrida, u kojoj su "Crveni đavoli" nakon preokreta slavili sa 4:3.

Ronaldo je tada postigao het-trik, dok su golove za Junajed dali Dejvid Bekam (2, David Beckham), Rud van Nistelroj (Ruud van Nistelrooy) i autogol Ivana Helguere.

- To je bio meč protiv Mančester junajteda na Old Trafordu. Nevjerovatna noć u kojoj sam dao tri gola. Najljepši trenutak se desio kada sam izlazio iz igre i cijeli stadion mi je aplaudirao. Svi su ustali i nikada nisam mogao da očekujem da ću to doživjeti na stadionu rivala. To je bio magičan trenutak i jedan od najvažnijih u mojoj karijeri. Nogomet je meni sve. Kada sada gledam nazad, mogu biti ponosan na ono što sam ostvario u karijeri - rekao je Ronaldo.

Mnogi će se složiti da je Ronaldo vjerovatno najbolji igrač ikada koji nije uspio osvojiti trofej Lige prvaka, ali je zato ovom takmičenju pružio nekoliko fenomenalnih utakmica.