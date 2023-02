Mažić završava karijeru: Hrvati su mi srušili snove

Najbolji srbijanski i jedan od najboljih svjetskih nogometnih sudija Milorad Mažić u intervjuu za B92.net kazao je da žali što nije sudio finale Svjetskog prvenstva, kao i da će nakon Eura 2020. završiti sudijsku karijeru.

Ipak, Mažić je svjestan da to nije bilo realno budući da je u finalu igrala Hrvatska te vjeruje da je to utjecalo na odluku da on ne bude arbitar.

- Svi me to pitaju. Naravno da je to bio glavni razlog. Odradili smo odličnu utakmicu u četvrtfinalu i znao sam da sam na korak do finala. Međutim, postoje stvari na koje ne možemo utjecati. Uživo smo gledali polufinale između Hrvatske i Engleske i svako od nas je imao neku svoju računicu. Nakon prvog poluvremena Engleska je vodila i stvari su išle u našu korist, no kasnije se sve okrenulo i odmah mi je bilo jasno da nema ništa od finala. Nije mi to morao niko reći, znao sam i sam - rekao je Mažić.