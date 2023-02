Prosinečki iskreno za "Avaz": Jedan igrač nam predstavlja veliki problem, ali pozvat ću ga

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki sutra će saopćiti spisak igrača za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Evropsko prvenstvo 2020. protiv Italije (15. novembar, Zenica) i Lihtenštajna (18. novembar, Vaduz).

”Zmajevi” su, podsjetimo, nakon poraza od Grčke u Atini (1:2) šanse za direktan plasman na Euro sveli na minimum, odnosno teoriju.

Tri povrede

Našem konkurentu, Finskoj, za potvrdu drugog mjesta potrebna je još samo domaća pobjeda nad autsajderom Lihtenštajnom. Šansu ćemo, stoga, vjerovatno tražiti u baražu...

- Nemamo mi milion igrača, što stalno ponavljam, ali za predstojeće utakmice pozvat ćemo neke nove - kaže Prosinečki za “Dnevni avaz”.

Hrvatski stručnjak dodaje da će sutra zvanično saopćiti spisak. No, za naš list otkrio je neke detalje.

- Pozvali smo i Amera Gojaka, koji ima problema s povredom skočnog zgloba. Razgovarao sam s njim, pa ćemo vidjeti koliko će trajati oporavak. Amer mi je rekao da će biti spreman do sredine novembra, ali to još moramo vidjeti.

Također, Pjana (Miralem Pjanić, op. a.) u problemima je s aduktorom. I on bi trebao biti OK, ali i to treba uzeti s rezervom, jer je pred njim i Juventusom još mnogo utakmica do novembarskog reprezentativnog termina - dodaje Prosinečki.

Toni Šunjić, nakon povrede zadnje lože, već je drugu sedmicu u trenažnom procesu ruskog Dinama iz Moskve.

- Moramo vidjeti kakva će situacija biti i s njim. Napravili smo spisak s njima trojicom, a vidjet ćemo hoće li oni biti spremni za predstojeće utakmice.

Pjanina povreda nije opasna, Šunja je već puno bolje, počeo je trenirati s ekipom, dok bismo sutra trebali znati stepen povrede Gojakovog skočnog zgloba. Prema posljednjim informacijama, Šunjić bi u subotu trebao igrati za Dinamo - otkriva selektor.

Bešićev problem

Prosinečkog smo pitali da li trenutno više gleda prema predstojećim novembarskim ili martovskim utakmicama dodatnih kvalifikacija za Euro.

- Mi gledamo na sve, ali prvenstveno na naše igrače. Veliki nam je problem to što Beša (Muhamed Bešić, op. a.) ne igra u klubu, a sigurno nam treba. Pozvali smo ga i za predstojeće utakmice, kako bismo ga imali što spremnijeg za martovski baraž. Mi nikoga ne otpisujemo lako, niti imamo prostora za to.

Od novih igrača, otkrit ću vam, tu će biti mali Luka Menalo, koji igra jako dobro u kontinuitetu za Olimpiju, te Haris Hajradinović iz Kasimpaše. Ne znam da li je Hajradinović ikad ranije pozivan u A-tim - rekao je selektor.

Provjerili smo i pokazalo se da nije, s tim što je Hajradinović odigrao sedam utakmica za mladu i osam za juniorsku reprezentaciju te postigao po jedan gol.

- Menalo i Hajradinović igraju u odličnoj formi. Hajradinović je u posljednjoj utakmici postigao još jedan gol uz asistenciju, a inače stalno igra po 90 minuta. Pozvat ćemo ih da ih vidimo - rekao je Prosinečki.