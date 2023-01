Trenutno je kompletna fudbalska sezona zaustavljena zbog pandemije koronavirusa, ali to možda neće biti dovoljno. Kako je objavila italijanska "Republica", Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) oglasila se ovim povodom i stavila do znanja Evropskoj fudbalskoj federaciji (UEFA) da bi drugi val koronavirusa mogao biti još gori od prvog.

Prema tom prijedlogu WHO-a, plan je da se otkažu sva takmičenja u narednih godinu i po, bez obzira na posljedice po finansije, pa čak i opstanak mnogih klubova.