Zdravko Mamić: Nemam nikakav razlog da sutra ne bih radio u Crvenoj zvezdi ili u Partizanu

Bjegunac od hrvatskoga pravosuđa i savjetnik u zagrebačkome Dinamu Zdravko Mamić u razgovoru za "Sport klub" koji će biti objavljen u četvrtak navečer, nije krio razočarenje što je "umrla" bivša zajednička država Jugoslavija u kojoj se on, kako je kazao, nesmetano izjašnjavao kao Hrvat kao što to čini i u neovisnoj Hrvatskoj.

- Pogledajte vi što smo mi napravili od jedne od najljepših zemalja svijeta kao što je bila Jugoslavija, pa iskasapili smo je. Nas u Evropskoj uniji nitko i ništa ne pita, a u Jugoslaviji nas se ipak ozbiljno pitalo. Bio sam Hrvat u Jugoslaviji i danas sam Hrvat u Hrvatskoj. Kome to smeta? Pa ja da počnem vikati u Zagrebu na Trgu bana Jelačića da sam Hrvatina, oni bi me uhitili. A da dođem u Beograd i zapjevam "Marjane, Marjane", što sam sto puta napravio, cijele Terazije se dižu i plješću, rekao je Mamić.

Mamić se u razgovoru neoprestano hvalio kako je i prije rata ulazio u najpoznatije beogradske klubove i kavane.

- To je ono što ja volim, za što živim. I nije me briga za one koji falsificiraju, izvrću. Ne dam da mi uzmu moje uspomene, moju mladost, moje prijatelje i moje životne postulate, dodao je Mamić.

U nastavku se dotakao i političara, pa napomenuo da uživa simpatije Aleksandra Vučića.

- Sretan sam što se pojavio hrvatski političar Boris Milošević, koji je Srbin po nacionalnosti. Naravno, tu je i Milorad Pupovac koji je radio jedan krvavi posao sve ove godine. Nema političara iz Hrvatske ili hrvatskog političara iz Bosne i Hercegovine koji u susretima s Vučićem nije doživio da Vučić ne upita za mene: 'Gdje je onaj vaš mađioničar, onaj sposobni čovjek?'.

Mamić je priznao kako ne bi imao ništa protiv raditi u Crvenoj zvezdi i Partizanu.

- Nemam nikakav razlog da sutra ne bih radio u Crvenoj zvezdi ili u Partizanu jer su to za mene institucije. Kada ne bih imao bolju situaciju, da nisam u Dinamu, i da na tržištu u normalno uređenim okolnostima imam takvu ponudu, za mene bi to bila privilegija, zaključio je Mamić.