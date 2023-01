Pedro: Sretan sam što Džeko ostaje u Romi, on je naš kapiten i vrhunski fudbaler

Roma i Juventus će u nedjelju od 20:45 sati u Rimu igrati meč 2. kola talijanske Serije A, a španski fudbaler Pedro govorio je o ostanku našeg Edina Džeke u rimskom klubu.

Džeko je bio na korak od transfera u Juve, praktično je sve bilo dogovoreno, ali Roma nije uspjela dovesti Milika iz Napolija, pa je tako propao prelazak kapitena naše reprezentacije u Juventus.

Pedro je pred derbi s Juveom izjavio da mu je drago što je Džeko ostao u rimskom klubu.

- Džeku vidim sretnog. On je naš kapiten i vrhunski fudbaler. On ima specifičnu težinu u svlačionici i sretni smo što ostaje. Igrač je koji pravi razliku na terenu i pomaže da se pobjeđuje. Veoma sam sretan što će ostati sa nama. Potrebni su nam kvalitetni rezultati kako bi došli do svojih ciljeva - rekao je Pedro i dodao:

- Mislim da smo dobra ekipa. Imamo mladih, ali i iskusnih igrača. Upravo su Džeko i Mkhitaryan jedan od razloga zbog čega sam odlučio da dođem u Romu. Obojica su me sjajno dočekali u svlačionici. Naravno, moram se zahvaliti i navijačima na velikoj podršci- zaključio je Pedro.