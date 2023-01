Osim: U dobrom raspoloženju očekujemo derbi

Fudbaleri Željezničara će u srijedu, u okviru zaostale utakmice 9. kola m:tel Premijer lige BiH, gostovati na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase". Tim povodom obratio se šef struke Plavih Amar Osim.

– Utakmica koja puno toga može nama pokazati u ovom trenutku o odnosu na to kakvi smo mi stvarno. Igramo protiv ekipe koja je pokazala najbolju formu i koja je vjerovatno najbolja u ovom trenutku kada se svi faktori uzmu u obzir, i protiv takve ekipe na njihovom stadionu, okej bez obzira što se igra bez publike, ali oni su navikli igrati na tom terenu, to će biti pravi test za nas. Jednostavno nama će ta utakmica kako god završi dati nekakvu pravilnu sliku o nama samima i na osnovu te slike ćemo mi znati kako se ponašati poslije te utakmice, kazao je Osim.

Na pitanje u vezi sa zgusnutim rasporedom, Osim je odgovorio:

– Ne treba biti puno pametan da vidiš da je lakše utakmicu odigrati kada imaš pet dana odmora, a mi imamo četiri, a prije toga imaš još pet dana, a mi imamo minus tri pa minus četiri. Tehnički je lakše igrati dvije utakmice u deset dana nego tri utakmice u deset dana. S druge strane mi smo imali nekakve utakmice koje su bile i napete protiv protivnika koji su nezgodni, svaki na svoj način i to vidim kao nekakvu sreću za nas bez obzira što smo se fizički istrošili i što će nam neke snage vjerovatno faliti, ali ovo je specifična utakmica u kojoj će svako ko imalo ima nešto u sebi to pronaći, izvući i pokušati dati sve što može u ovom trenutku, a da li je idealna priprema igrati nama šestu utakmicu u 17 dana, nije idealno, pogotovo za naše klubove koji nemaju takvu naviku i nemaju velike rostere. Okej, mi ćemo to uzeti s pozitivne strane, u ubrzanom smo rasporedu koji je malo preubrzan bio, malo je došlo nekakvih spoznaja o samom sebi, neke smo rezultate ipak ostvarili protiv dobrih protivnika i u dobrom raspoloženju očekujemo derbi.

Kako kaže, kvalitet često ne mora doći do izražaja u derbijima, ako je na nečijoj strani.

- Također, forma se ne mora uopšte pokazati kao odlučujući faktor, ako je neko ima, tako je historija pokazala. Puno je nekakvih drugih faktora koji ulaze u obzir i ti faktori poremete ove logične faktore. Tako to vidim, tako je oduvijek bilo, nekad se desi da bolja ekipa pobijedi, ali na osnovu broja odigranih utakmica kad pogledaš ko je bio bolji u tom trenutku, vidjet ćete da nema nekih pravila. Objašnjivo je to, iz psiholoških, nekakvih tradicionalnih i mentalnih razloga koji utiču na to da ovi drugi faktor se potisnu i dođu u obzir neke stvari koje inače ne dolaze u obzir, istakao je Amar Osim na pitanje o tome koliko forma i kvalitet znače u derbijima Želje i Sarajeva.

Utakmica Sarajevo - Željezničar na programu je sutra (18.30 sati), uz direktan prijenos na Areni Sport.