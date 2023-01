Almir Turković za "Avaz": Sarajevo ima puno bolju ekipu i u velikoj je prednosti

Jedan od najvećih majstora koji je igrao u sarajevskim derbijima je zasigurno Almir Turković.



Legenda Sarajeva i veliki ljubimac navijača bordo kluba najavio je 141. duel gradskih rivala, koji se igra večeras od 18:30 sati na Koševu. Smatra kako je njegovo Sarajevo u velikoj prednosti.

- Trenutno je Sarajevo u boljoj situaciji. Ima puno bolju ekipu, puno više kvalitetnih igrača. Mislim da su u velikoj prednosti pred večerašnju utakmicu. Ali, ne mora to ništa da znači. Mislim da će biti dobar, interesantan derbi, da se neće znati do kraja. Šteta što neće biti publike - rekao je Turković za "Avaz".

Odigrao je popularni Zeka mnoštvo derbija. Kaže da je nekada bilo mnogo drugačije, a izdvojio je i svoju najdražu utakmicu.

- Bilo je puno tih utakmica. Svaka je posebna. Ja sam imao sreće da sam igrao te utakmice. To su utakmice koje se pamte i prepričavaju čitav život. Mi smo igrali prije 20,30 godina, a ljudi i dalje pričaju o tome. Raja pamti te utakmice, poteze, to je nešto što drži ovaj derbi važnim i značajnim. Možda mi je najdraži taj prvi što sam igrao, davno, možda 1994. godine, bilo je neko ratno prvenstvo. Drugačije je to mnogo bilo nego danas – zaključio je Turković.