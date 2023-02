Slišković: Derbi nam je teško pao, nadam se da ćemo slaviti nakon dugo vremena

Ekipa Željezničara još nema proljetnu pobjedu, a dodatnu so na ranu donio je poraz u vječitom derbiju do Sarajeva u prošlom kolu- Evropa je nemoguća misija, ali igrači tima s Grbavice imaju priliku pokazati one sportske motive u bar malo ublažiti katastrofalnu polusezonu.