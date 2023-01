Denis Rodman uhapšen na Floridi odmah nakon slijetanja aviona

Nekadašnja NBA zvijezda, kontroverzni Denis Rodman (Dennis), uhapšen je na Floridi.

Kako javljaju američki mediji, on je napravio incident u avionu gdje se prvo posvađao sa stjuardesama i kompletnim osobljem, a potom i sa organima reda koji su ga sačekali na aerodromu.

Od Rodmana je zatraženo da stavi masku te tako ispoštuje pravila aviokompanije međutim on to nije htio učiniti, a uz to se i žalio na probleme sa disanjem što mu očito nije prošlo, nakon čega je počeo žestoku svađu sa stjuardesama.

Nekadašnji peterostruki prvak s Bulsima je zadržan u pritvoru gdje je morao dati izjavu nakon čega je pušten.