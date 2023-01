Fudbaler Aston Vile prisjetio se užasne drame koja mu se desila 2018.

Fudbaler Aston Vile, Kortni Haus (Kortney Hause), ispričao je užasnu situaciju koja mu s desila prije tri godine kada je umalo bio žrtva otmičara.

Sve se desilo dok je Haus bio kod kuće u trenutku kada je njegov imao gostovanje u okviru engleskog prvenstva.

- Automobil se zaustavio ispred vrata, a pet osoba je iskočilo iz vozila i ja sam pomislio da se neko želi našaliti sa mnom. Jedan od njih je bio poprilično visok i on je povikao da me zgrabe, a zatim je izvukao nešto kao flašu. Mislim da je bila boca kojom me je udario, te sam zadobio gadnu posjekotinu, prisjeća se Haus.

Uspio je, kaže, pobjeći, ali nije kucao na vrata komšija.

- Nisam znao šta da radim. Nisam mogao tek tako pokucati na vrata i tražiti pomoć. Crnac sam, visok i krvave glave. Znate na šta mislim. Vjerovatno bi pomislili da sam dio bande, kaže Haus, koji je poslije toga otišao u bolnicu gdje su mu zašili ranu.