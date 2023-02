Runi odgovorio na glasine da stiže na Gudison Park

Polaskan sam ako sam u tim pričama, ali Everton mora da zna da ako želi da razgovara mora to da radi kroz zvanične puteve - rekao je Vejn Runi.

- Svi vole bajke, ali moj fokus je na sutrašnji meč. Velika utakmica, lokalni derbi i moramo da ga tretiramo sa velikim poštovanjem. Niko me nije zvao iz Evertona i neće me to sada poremetiti u mom poslu kojeg radim ovdje.



Shvatam da se pitanja postavljaju, ali nije bilo razgovora i ne mogu više da pričam o tome - završio je bivši engleski reprezentativac.