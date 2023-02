Salihamidžić ima pune ruke posla: Pod posebnom lupom stoper, lijevi bočni i napadač

Nema iskakanja iz finansijskih okvira

Zileov najavljeni odlazak je četvrti bez obeštećenja u posljednjih šest mjeseci. Prije njega kao slobodni igrači Minhen su napustili David Alaba, Žerom Boateng (Jerome) i Havi Martinez (Javi). U prvi mah nekome će djelovati da nema potrebe za žurbom - Zile svakako ostaje do juna, međutim suština je u poruci koju je Salihamidžić dobio od Olivera Kana (Kahn), a koja glasi: Nema iskakanja iz finansijskih okvira.

Njemački reprezentativac obavijestio je klupsku upravu prije dva dana da odlazi na kraju sezone. On je odbio ponudu za nastavak saradnje jer je već počeo pregovore s neimenovanim klubom za koji bi trebalo da igra od ljeta. Također, upala srčanog mišića kao šokantna posljedica preležanog koronavirusa najverovatnije će ostaviti Alfonsa Dejvisa (Alphonso Davies) van terena čitava tri mjeseca, što bi moglo da znači hitno angažovanje na tržištu i dovođenje još jednog - najvejerovatnije jeftinog lijevog bočno. Ali, stoper je gorući problem...

Toliso i Levandovskim

Ginter je po mnogima posljednja opcija. Bajern je već naciljao Denisa Zakarija (Zakaria) i ne bi želio baš do te mjere da zaoštrava odnose sa Borusijom iz Menhengladbaha, uzimajući joj dvojicu igrača bez obeštećenja?! Dolazak Zakarije, doduše, zavisi od sudbine Korentana Tolisoa (Corentin Tolisso). Francuz je do prije nekoliko sedmica bio viđen kao peti igrač koji odlazi bez obeštećenja od ljeta, ali Julijan Nagelsman (Nagelsmann) mu je onda ukazao šansu na nekoliko utakmica usljed velikih problema s povredama i kovidom, a on ga je oduševio.

Sada mladi stručnjak zagovara novi ugovor za Tolisoa, dok je bi Salihamidžić radije krenuo po Zakariju. Navodno, došlo je i do prvih kontakata. Švajcarac je zanimljiv Bavarcima zbog svoje polivalentnosti i mogućnosti da pored onih u sredini terena pokrije stoperske pozicije. Njegovim dovođenjem do kraja januara (postoji i ta opcija, da lider Bundeslige plati 9.000.000 eura i odmah odvede Zakariju), konačna odluka o novom stoperu mogla bi da bude prolongirana.

A daleko najveći izazov za Salihamidžića dolazi na ljeto. Šta će biti s Robertom Levandovskim (Lewandowski)? Da li će mu Bajern ponuditi novi ugovor? Da li će Poljak pristati? Šta ako dođe do razlaza? "Bild" uvjerava da odluka mora da bude donijeta do ljeta. Ukoliko Poljak odluči da ide, ili mu klub iz Minhena prosto ne ponudi novi ugovor, njegova cijena bit će 60.000.000 eura. To bi bila suma za koju bi Bajern pustio najboljeg strijelca.

U tom slučaju, nema dileme da bi Kan i Salihamidžić krenuli po Erlinga Halanda (Haalanda), jer bilo bi im potrebno tek petnaestak miliona eura doplate do njegove izlazne klauzule. Ono što bi bio očigledan problem jeste plaća snažnog Norvežanina. Leva prima oko 24.000.000 eura i Bajern bi u načelu išao do te sume. Mino Rajola, međutim, a to se već duže vrijeme zna, za svog klijenta traži najmanje 30.000.000. Za svaki dodatni milion preko ta 24 u Minhenu bi morali da uštede na nekom od igrača iz postojećeg kadra. Kao jedino logično rješenje nameće se smanjenje plaće veteranima Mileru i Nojeru kroz nove, nešto duže ugovore nego što je prvobitno planirano da im bude ponuđeno.