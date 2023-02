Lovren se želi vratiti u Zenit, HNS vrši pritisak da to ne napravi

Predstavnici Hrvatskog fudbalskog saveza savjetuju Dejanu Lovrenu da se ne vraća u Rusiju, navodi portal metaratings.ru dodajući i da su u Zenitu upoznati s tom situacijom.

Lovren je član ruskog kluba od 2020., kad je potpisao trogodišnji ugovor nakon odlaska iz Liverpoola, a prema istom izvoru spreman se vratiti u Sankt Peterburg.

Puno je stranih fudbalera i trenera napustilo ruske klubove od početka vojne intervencije Rusije na Ukrajinu, a moglo bi ih još i više nakon što je FIFA dozvolila da igrači suspendiraju ugovore s ruskim klubovima i do kraja sezone karijere nastave drugdje.

Kako navodi metaratings.ru, Lovren se želio nakon reprezentativne akcije koja slijedi vratiti u Zenit, no na njega pritisak vrši HNS savjetima da to ne napravi, nego da i on suspendira svoj ugovor s tim klubom.

- U Zenitu su svjesni aktuelne situacije, no ne mogu na nju utjecati. Klub strahuje da bi Lovren mogao prihvatiti HNS-ov prijedlog i odbiti se vratiti u Sankt Peterburg - zaključuje se u tekstu, prenosi Index.hr.