"Avaz" na licu mjesta: Održana svečana akademija povodom 100 godina Veleža, proslava se nastavlja na Musali

Vaha: Zahvaljujući Veležu napravio sam nešto u životu

- Prva riječ koja se sjetim kada čujem Velež je "odanost", navijači su nevjerovatni. Ja ne krijem emocije o Veležu. Kada pričam o Veležu dosta se emocija skupi, to je moj klub. Stalno sam u kontaktu sa Veležom, tako će biti do kraja života. Volio bih da ovaj Velež nadmaši Velež iz naše generacije - zaključio je Halilhodžić.

Simbol Mostara

Prisutnima se prvi obratio Šemsudin Hasić, bivši predsjednik Uprave FK Veleža.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo da večeras budem ovdje sa vama na ovaj važan datum, 100. rođendan FK Velež. 100. ako ćemo vjerovati kalendaru, ali s obzirom na sve ono kroz šta je ovaj klub prošao u minulom vremenu usudio bih se reći hiljaditi. I zaista kad je na livadi ispred Sjevernog logora, koja će kao što je poznato, postati prvo zvanično Veležovo fudbalsko igralište u junu mjesecu 1992. godine, grupa mostarskih radnika odlučila je osnovati Radničko sportsko društvo Velež. Teško da je iko od njih mogao zamisliti kroz kakve će sve nedaće i iskušenja proći naprije Mostar a s njim i Velež, kao i svi oni koji su za njega igrali, za njega radili, borili se, navijali i živjeli - započeo je svoj govor Hasić.

Kako dodaje, malo ko je mogao pretpostaviti kako će se s vremenom između kluba i grada razviti jedna vrlo intimna, neraskidiva veza zbog čega će Velež postati jedan od simbola Mostara.

- Na isti način na koji je to Stari most ili pak na isti način na koji su to sve njegove džamije i crkve, njegove kulturne i vjerske institucije, njegova bogata historijska i kulturna baština, sve one vrijednosti koje ga decenijama čine prepoznatljivim i van granica naše zemlje.