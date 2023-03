Dal Varešanović potpisao novi ugovor s FK Sarajevo

Dal Varešanović potpisao je novi ugovor sa FK Sarajevo u trajanju od tri godine.

Dvadesetjednogodišnji vezni igrač u Sarajevo je došao iz U23 selekcije Liverpoola gdje je proveo tri godine. Prije toga nosio je dres omladinskih selekcija FK Sarajevo.

- Dal je vjerovatno najpotentniji igrač u našoj ligi i vjerovatno najveći potencijal za prodaju. Prošao je školu Liverpula i to se vidi na treninzima, a i na utakmicama. To je sigurno igrač koji u budućnosti može igrati u ligama petice i to značajnu ulogu. Karakterno dobar, kvalitetan, sve što treba jedan dobar igrač da ima, Varešanović ima i on to već pokazuje. Vidimo ga kao jednog od naših najznačajnijih produkata u budućnosti - rekao je Emir Hadžić, sportski direktor FK Sarajevo.

Varešanović je upisao ukupno 33 nastupa za prvi tim, te postigao sedam pogodaka.