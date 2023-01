FK Željezničar o pregovorima sa investitorom: Zbog objektivnih razloga nije finalizirana saradnja u predviđenom roku

Potpisan ugovor o povjerljivosti

Tim za pregovore do roka utvrđenog na posljednjoj sjednici Skupštine zbog objektivnih razloga nije finalizirao saradnju koja je tom prilikom komunicirana delegatima. Uprkos tome, Tim za pregovore će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti i razgovore sa zainteresiranim subjektima za uspostavu strateškog partnerstva sa našim Klubom.

Demantovali medijske natpise

Klub ovim putem također želi demantovati posljednje medijske objave i nagađanja o statusu dosadašnjih aktivnosti na uspostavi strateškog partnerstva te usput podsjeća javnost da su pouzdane i tačne informacije dostupne isključivo na službenim kanalima komunikacije Kluba.

Pozivamo sve navijače na razumijevanje i strpljenje u vezi sa implementacijom ovog historijskog procesa. Mnogobrojne su administrativne i vanjske prepreke sa kojima se Klub suočava na putu uspostavljanja strateškog partnerstva, no potpuno smo sigurni da će nas isti na kraju dovesti do željenog ishoda, a to je stabilna i uspješna budućnost FK Željezničar. Mi smo Željini, Željo je naš!