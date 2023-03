Fudbaler Tuzla Cityja Damir Mehidić za "Avaz": Gol sam posvetio rahmetli babi, on mi je bio sve u životu

Tuzla City je sinoć u Zenici pregazila sastav Sarajeva rezultatom 5:1 u zaostaloj utakmici iz 1. kola Premijer lige BiH.

Jedan od junaka ove nezapamćene partije i pobjede Tuzlaka je Damir Mehidić, defanzivac koji je načeo mrežu bordo tima i najavio njihov potop.

U razgovoru za portal "Avaza" Mehidić kaže kako pobjeda nad Sarajevom ne treba predstavljati iznenađenje jer u klubu rade na izuzetno visokom nivou.

- S obzirom na to kako smo mi igrači i stručni štab odradili pripreme i kako smo odradili evropske utakmice, te kako treniramo, iz takvog profesionalnog rada, stava i karaktera morao je doći rezultat. Sad ćemo nastojati biti još bolji. Sarajevo smo dobro skautirali, analizirali i vidjeli te njihove nedostatke. Sve smo to dobro iskoristili i imali smo dobre uslove za igru. Uz to, sve ono što smo se dogovorili ispoštovali smo na terenu, rekao je Mehidić.