Jakirović: Imamo priliku generacije da napravimo nešto što nije zabilježeno u bh. fudbalu

Pred mostarskim Zrinjskim je prvi meč plej-ofa za ulazak u grupnu fazu Konferencijske lige.

- Neću ništa otkriti ako kažem da nas čeka jedan jako kvalitetan protivnik, daleko najuspješnija, najbolja ekipa slovačke lige. Velik klub za njihove prilike. Gazda koji puno ulaže u tu momčad - rekao je trener Zrinjskog Sergej Jakirović na pres-konferenciji uoči utakmice i nastavio:

- Samo kad vidim roster njihov, kad pogledam gdje su neki igrači sve igrali, onako na prvu nije mi svejedno. Ali nema veze. Zato je fudbal prelijepa igra gdje budžeti i imena igrača ne igraju. Samo u onom trenutku kakav si, tako da naravno da imamo šanse. Igramo s ekipom koja ima 11 reprezentativaca, koji imaju jako dobrog napadaču u liku Grina (Green) koji je igrao Premijeršip, tako da ćemo morati s te strane biti skoncentrisani, fokusirani, oprezni na momente.

Jakirović je istakao kako je pritisak na strani protivnika i da njegova ekipa nema šta da izgubi.

- Ono što sam ja vidio u njihovim utakmicama s Olimpijakosom je da su zaslužili prolaz. To je zato što oni vole igrati s boljim ekipama od sebe, favoritima, to znam. S te strane će im možda biti teže igrati s nama, jer u Slovačkoj svi očekuju da će nas proći i to je na njih pritisak. S druge strane mi nemamo šta izgubiti. Želim da moji igrači uživaju. Došli smo do plej-ofa. Na početku ovih kvalifikacija sam rekao da sanjam da napravimo nešto u Evropi. Polako se to ostvaruje. Imamo priliku generacije da napravimo nešto što nije zabilježeno u bh. fudbalu i ja se nadam da ćemo u tome uspjeti u ove dvije utakmice - poručio je Jakirović.

Susret između Zrinjskog i Slovana igra se u četvrtak u Mostaru s početkom od 20 sati.