Vahid Halilhodžić za "Avaz": Ko je glasao za utakmicu s Rusijom, treba otići iz bh. fudbala

Opasna igra

- Zovu me skoro svakodnevno neki ljudi i nude novi posao, odnosno klub, ali barem za sada ne namjeravam prihvatiti nijednu ponudu - rekao je legendarni Vaha za „Dnevni avaz“.



Neizbježna tema s najboljim bh. trenerom je slučaj „NSBiH i Rusija“, odnosno zakazana utakmica Rusija – BiH u St. Peterburgu (19. novembar).

- Ma to je nešto nemoguće. To je... Čitav svijet, FIFA i UEFA odlučili su da se ne igraju utakmice protiv Rusije i ruskih klubova i sad smo mi najpametniji, da odigramo jednu takvu utakmicu! To je, vjerovatno, politička, vrlo opasna igra, koja, barem se nadam, neće unijeti puno poteškoća u daljnjem radu Fudbalskog saveza. Ali to je jedna, kako sam već rekao, vrlo opasna igra i treba napraviti sve da se ta utakmica ne odigra, jer poslije možemo imati katastrofalne posljedice, bez obzira na to što je to prijateljska utakmica - kategoričan je Halilhodžić.

Naglašava da bi, u slučaju da se odigra prijateljska utakmica u St. Peterburgu, FIFA i UEFA imale, kako kaže, poseban pogled na naš savez.