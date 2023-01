Sautgejt: Pravi sam čovjek da vodim Englesku u Kataru, tako će ekipa imati stabilnost

Fudbaleri Engleske u petak su izgubili od Italije u 5. kolu Lige nacija sa 1:0, te su tako kolo prije kraja ispali iz najelitnijeg ranga UEFA-inog takmičenja.

Da stvar bude gora po Engleze, jedina su reprezentacija uz San Marino koja nije dala gol iz igre u pet do sada odigranih utakmica ovosezonske Lige nacija.



No, selektor Engleske Geret Sautgejt (Gareth Southgate) ne brine za svoj posao, čak ima i "razlog" zbog kojeg ne bi trebao dobiti otkaz.

- Mislim da sam i dalje pravi čovjek za englesku reprezentaciju na Mundijalu u Kataru. Na taj način će ekipa imati stabilnost. Smatram da igra u meču sa Italijom nije bila toliko loša, znam da smo predmet kritika zbog rezultata koje bilježimo u posljednje vrijeme - izjavio je Sautgejt.

On je dodao da su mlađi fudbaleri dosta naučili, a naveo je i kako se ranije dešavalo da Engleska pred velike turnire igra sa slabijim protivnicima, pa je zbog toga dolazilo do problema na takmičenjima. Kaže da to sada nije slučaj.

Inače, Engleska je na Svjetskom prvenstvu smještena u grupi B, zajedno sa SAD, Iranom i Velsom.