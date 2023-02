Osim: Ovo nam je prilika da se izmjerimo, nekakva mala matura

Uoči mostarskog derbija sa Zrinjskim u zaostalom susretu 6. kola, trener Veleža Amar Osim istakao je kako je raspoloženje u njegovoj ekipi bolje nakon pobjede nad Igmanom.

- Raspoloženje u mojoj ekipi je bolje nego što je bilo, jer smo nakon nekoliko godina nekoga pobijedili. Kolega kaže da mi ne gubimo baš često, ali ja bih volio da mi u tih šest zadnjih utakmica imamo jedan poraz i pet pobjeda. Realno, i igramo tako da ne možemo nikoga nadigrati i da nas niko ne može nadigrati - kazao je Osim.

Dodao je kako će sutrašnji ogled za njega biti prilika da dobije odgovor na pitanje gdje je njegov tim u ovom trenutku.

- Igramo protiv najbolje ekipe u ligi, uz dužno poštovanje svima ostalima. Do sada smo protiv svih protivnika imali dobih i loših momenata, ali smo, manje-više, sa svima bili tu negdje. Ova utakmica bit će drukčija, jer igramo protiv jednog ozbiljnog protivnika. Na stranu rezultat i sve to što nosi gradski derbi, ovo će nama biti prilika da se izmjerimo, nekakva mala matura - kazao je Osim.

Prisjećajući se sarajevskih gradskih derbija, Osim je kazao kako je uvijek želio da se te utakmice odigraju u normalnoj atmosferi, a na tome će, kako je rekao, insistirati i u Mostaru.

- Previše emocija, previše nervoze, previše naboja često nije previše produktivno. Uglavnom bih bio sretan kada bi moja ekipa, Željo, uspijevala odigrati normalnu utakmicu. Ta normalnost bi bila neki garant da možeš polučiti dobar rezultat. To će mi i sutra biti cilj. Naboj, borba i požrtvovanje će biti potrebni, bez toga ne može, ali ako se pređe neka granica, ako se prestane razmišljati glavom i samo te emocije vode, to je možda nekada moglo proći, ali sada to ode u pogrešnu stranu i bude sankcionirano i od sudaca i od protivničke ekipe koja zna kazniti iracionalno ponašanje na terenu – ustvrdio je Osim.

Derbi između Zrinjskog i Veleža igra se sutra na stadionu Pod Bijelim brijegom od 17 sati.