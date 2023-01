Reprezentativac Francuske ide na sud zbog duga za neplaćene račune za struju

Fudbaler Nanta Musa Sisoko (Moussa Sissoko - 32) u svojoj karijeri zaradio bogatstvo - samo u Votfordu je zarađivao 80.000 funti sedmično, ali očigledno to nije dovoljno da plati sve svoje obaveze. Naime, engleski "The Sun" objavio je priču kako je Sisoko ostao dužan 60.000 funti za račune za struju dok je igrao u Engleskoj. On je živio u stanu vrijednom 3 miliona funti, ali nije plaćao račune pa ga je kompanija za distribuciju struje odlučila tužiti. Kako Sisoko nema račun u Engleskoj, naplata se ne može izvršiti na taj način, ali...

- Nema šanse da izbjegne odgovornost, rekli su iz te tvrtke, prenosi "The Sun".

Sisoko je tokom karijere bio član Tuluza, Njukasla, Totenhema, Votforda i Nanta, dok je za reprezentaciju Francuske odigrao 71 utakmicu i postigao dva gola.