Murinjo ljut nakon remija: Rekao sam mu da u januaru pronađe novi klub

Roma je u 14. kolu Serije A remizirala (1:1) na gostovanju Sasuolu. Ekipa Žoze Murinja (Jose Mourinho) povela je u 80. minutu golom Temija Ejbrahama (Tammy Abraham), a konačnih 1:1 postavio je Andrea Pinamonti pet minuta kasnije. Portugalac na klupi Rome bio je ljut poslije utakmice zbog zalaganja jednog svog igrača.

- Rekao sam mu da u januaru pronađe novi klub, rekao je Murinjo i dodao:

- Žao mi je što je trud ekipe pao u vodu zbog stava jednog neprofesionalca. Nisam ovako govorio o Ibanjezu poslije Lacija jer su greške sastavni dio igre, a njegov stav nikad nije bio problematičan. Imati neprofesionalan stav, to nije pošteno prema saigračima i to me razočaralo. Imao sam 16 igrača na terenu u utakmici protiv Sasuola i svidio mi se stav njih 15. Ovom preostalom sam poručio da ga više ne želim vidjeti. Neka pronađe sebi novi klub.

Murinjo nije želeo da otkrije i ime igrača koji ga je razočarao, a "Corriere dello Sport" piše da je u pitanju Rik Karsdorp (Rick). Danac je u igru ušao u 65. minuti umjesto Zekija Čelika Celik). Izgubio je nekoliko lopti, bio neprecizan kod centaršuteva, ali i loše odigrao odbranu kod gola za izjednačenje.