- On spava na fizioterapiji, 24 sata dnevno. To pokazuje koliko želi da se vrati na teren. Ne znamo kada će se to dogoditi, ali se nadamo da ćemo ga ponovo imati uz sebe što je prije moguće te da će biti dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja - rekao je Marquinhos.

Neymar je u subotu na Instagramu napisao da je "siguran" da će "imati priliku da se vrati".

Tridesetogodišnji Neymar je drugi na listi strijelaca Brazila sa 75 golova, dva iza Peleovog rekorda u dresu nacionalnog tima.