Hrvatski navijači su vrijeđali Borjana, a on im odgovara: Primitivci

Borjan je nekoliko puta istakao da su oni "primitivci", te da ne bi želio da komentariše.



- Pa to pokazuje kakvi su ljudi, primitivci. Nemam šta da komentarišem, to govori o njima. Nemam šta da kažem, čuo sam da su vikali, da su vrijeđali, ali to govori o njima i da treba da porade na sebi i na svojim porodicama. Očigledno imaju frustracije u kući, pa to iskale ovdje.

Hrvatskoj reprezentaciji bi želio sve najbolje, odigrali su odličnu utakmicu. Poveli smo rano, odigrali smo dobro 20-25 minuta, onda smo se povukli. To je fudbal, idemo dalje. Ovo je lijepo iskustvo za kanadsku reprezentaciju koja je poslije 36 godina otišla na Svjetsko prvenstvo.. Žao mi je što je rezultat bio ovoliki, ali Bože moj, idemo dalje - rekao je Borjan.