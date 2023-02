Halilhodžić mu izborio plasman na Mundijal, a on mu ovako vraća: Selektor Maroka indirektno prozvao Vahu

Fudbaleri Maroka priredili su pravu senzaciju pošto su danas u okviru 2. kola grupne faze Mundijala u Kataru savladali favorizovanu Belgiju sa 2:0.

Za Marokance su pogađali Abdelhamid Sabiri i Zakaria Abukalal, a odličnu partiju odigrao je i Hakim Zijeh (Ziyech), fudbaler koji je bio u sukobu sa Vahidom Halilhodžićem zbog čega je, između ostalog, bh. stručnjak napustio klupu afričke reprezentacije koju je odveo na Svjetsko prvenstvo.



Nakon meča, novi selektor Maroka Valid Regragui (Walid) je indirektno prozvao našeg trenera, kada je govorio o Zijehu, navodeći kako nije teško raditi s njim, aludirajući na probleme koje je Halilhodžić imao s fudbalerom Čelzija.

- Zijeh je nevjerovatan. Postoje ljudi koji govore da je Hakima teško trenirati, ali ono što ja vidim je da, ukoliko mu pružite ljubavi i povjerenja, on će poginuti za vas. To je ono što mu ja dajem, a on mi vraća povjerenje - rekao je Regragui.