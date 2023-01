Hrvatska blagi favorit kladionica protiv Belgije

Grupa E

Španija prolazi ako ne izgubi od Japana. U slučaju neuspjeha ide dalje pod uvjetom da bude remi na meču Njemačka – Kostarika. Ako jedan od ta dva tima pobijedi, a Španija izgubi, odlučivala bi gol-razlika. Tu je „Crvena furija“ u prednosti, zbog 7:0 na otvaranju sa „Tikosima“. U posebnom slučaju (da Njemačka trijumfira 7:0, a Španija izgubi 1:2) onda bi se umiješao fer-plej i odlučivao bi manji broj žutih kartona.



Njemačka prolazi po nekoliko scenarija. U svakom Njemačka mora da pobijedi Kostariku, ali joj to nije dovoljno. U prvom, potrebno je da Španija bude bolja od Japana. Ako bi na tom meču bilo neriješeno, onda bi Flikova ekipa morala da dobije Kostariku makar dva razlike. Nijemcima pobjeda od 1:0 „važi“ samo ako Japan i Španija odigraju 0:0. Onda bi „Elf“ prošao na osnovu većeg broja golova od Azijata. Ako Japan pobijedi Španiju, a Njemačka Kostariku gledala bi se gol-razlika evropskih selekcija i to je Enrikeov sastav u prednosti, zbog 7:0 na premijeri. Postoji i specijalni slučaj - da Španija izgubi 1:2, Njemačka dobije 7:0. Onda bi evropski timovi imali po četiri boda, identičnu gol-razliku (plus šest), isti broj datih i primljenih golova, odlučivao bi fer-plej kriterij, a tu su trenutno Španci u prednosti.

Japan ide dalje pobjedom nad Španijom. U slučaju neriješenog rezultata, ne bi mu odgovarala pobjeda Kostarike nad Njemačkom, kao ni trijumf „Pancir divizije“ od dva ili više golova razlike.

Kostarika ide dalje pod uvjetom da pobijedi Njemačku. Ako odigra neriješeno, morala bi da sačeka poraz Japana.