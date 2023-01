Prvak svijeta s Argentinom iz 1986.: Mesi mi je otkrio, želi oboriti još jedan rekord

- Kada kamere nisu bile uključene, Mesi mi je rekao da će, ako u svom petom pokušaju osvoji titulu prvaka, ostati i na šestom. Rekao mi je da to nije napravio nijedan igrač u historiji. Odgovorio sam da to nije moguće, a on je rekao "ako postanem svjetski prvak, igrat ću za Argentinu i na sljedećem Mundijalu" - otkrio je Valdano.

Ukoliko se riječi šampiona svijeta sa Argentinom iz 1986. ispostave tačnim, Mesi bi postao prvi fudbaler koji je igrao na šest Svjetskih prvenstava.

Mesiju je Mundijal u Kataru bio peti na kojem je igrao. Osim njega, na pet Svjetskih prvenstava igrali su Kristijano Ronaldo (Cristiano), koji je jedini fudbaler koji je dao golove na pet različitih Mundijala, Lotar Mateus (Lothat Matthaus), Meksikanci Rafael Markes (Marquez), Andrea Huardado (Guardado), dok su Giljermo Očoa (Guillermo Ochoa) i Đanluiđi Bufon (Gianluigi Buffon) bili u rosterima svojih reprezentacija na pet Svjetskih prvenstava.