Mesi otvorio dušu: Emotivno obraćanje, a sjetio se i Maradone

Mesi je u svojoj karijeri osvojio sve što je mogao osvojiti, ali trofej sa Mundijala mu je uvijek izmicao, sve do Katara. Odigrao je čudesan turnir, oborio 12 rekorda, dobio nagradu za igrača turnira, a sa sedam postignutih pogodaka bio je drugi strijelac Svjetskog prvenstva, odmah iza Kilijana Mbapea (Kylian Mbappe, 8).

- Od Grandolija do Svjetskog prvenstva u Kataru trebalo je da prođe 30 godina. Skoro je tri decenije kako mi lopta daje razlog za radost, ali i za tugu. Oduvijek sam imao san da postanem šampion svijeta i nisam želio da prestanem da pokušavam, iako sam znao da neću prestati.

Ovo Svjetsko prvenstvo je i za sve one prethodnike koji nisu uspjeli da ga osvoje, poput onog 2014. u Brazilu, kog su zaslužili zbog toga kako su se borili do samog kraja, radili su naporno i željeli sve to kao i ja.

Zaslužili smo ovaj trofej čak i pored tako burnog kraja. Ovo je i za Dijega koji nas je bodrio sa neba. I za sve one koji su proveli vrijeme gledajući nacionalni tim ne toliko zbog rezultata, već zbog želje koju izražavamo, čak i kada stvari nisu išle kako smo htjeli. I naravno, ovo je i za sve one iz ove divne grupe i iz stručnog tima, kao i sve one ljude uz reprezentaciju, koji su anonimni, ali koji danonoćno rade da nam sve olakšaju.

Mnogo puta neuspjeh je dio putovanja i učenja, bez razočaranja je nemoguće doći do uspjeha. Hvala vam svima od srca! Naprijed Argentina! - poručio je Mesi uz video snimak koji pokazuje njega kao dijete i njegove fudbalske početke, a onda i dijelove poteza sa ovog Mundijala na kojem je postao "besmrtan".